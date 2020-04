Sinkseneitjes dan maar Column LVDK Luc Van der Kelen

11 april 2020

06u00 0 Antwerpen ’t Zal een magere Pasen worden dit jaar. Prachtig weer maar geen kleinkinderen om eieren te rapen. En we hebben er negen. Ze krijgen allemaal hun deel, hoe groot ze ook al zijn. Het is een van die momenten van het jaar waar oma en opa naar uitkijken.

We hebben het feest dan maar uitgesteld, in de hoop dat Marc Van Ranst ons dat pleziertje later nog wil gunnen. Er moet toch eens ooit een eind komen aan die quarantaine, denkt mijn zoon. Sinkseneitjes dan maar ?

Dat coronavirus tast de essentie van onze steden aan. Die warme stroom van wandelaars langs de Scheldekaaien, terrasjesmensen als we zijn, bang voor een GAS-boete om te wandelen in de eigen buurt. Goed dat de burgemeester niet mee wil gaan in die zotternij en de politie tot kalmte aanmaant.

Stockholm

Een tikje jaloers kijken we naar de beelden van Stockholm - prachtige, gezellige stad. Het is er niet zo heet als bij ons dezer dagen, maar de mensen mogen buiten, zelfs een terrasje doen. Wat is de juiste strategie tegen dit virus? Met elk dramatisch rapport uit de woonzorgcentra stellen we ons toch vragen hoelang we de strenge aanpak nog moeten volhouden. Stel dat het virus in oktober, november terugkomt, kunnen we dan weer de hele economie maanden lam leggen ?

Ik heb te doen met mijn lotgenoten van de babyboom-generatie van na de laatste oorlog. Ik behoor tot diezelfde risicogroep die nu rond de 70 is. De opa-oma-generatie van nu heeft na de oorlog het land weer opgebouwd, hard gewerkt met zijn tweeën, kinderen grootgebracht en goed op weg gezet naar een welvarende toekomst. Als het moest, kwamen we inspringen aan de schoolpoort om de jongste familiegenootjes op te vangen.

Wuiven naar kleinkinderen

En nu zitten daar zogenaamde experten op de televisie te discussiëren of onze generatie nu moet sterven of nog even uitstel krijgt van executie. Letterlijk. Ik heb te doen met die oma’s en de wat minder talrijke opa’s die net voor ze nog een laatste adem hebben, eens mogen wuiven naar de kleinkinderen en de zonen en dochters buiten voor het raam. Geen knuffel. Geen bemoedigend woordje. Geen litertje buitenlucht in weken.

Een paar jaar geleden lag onze mama in zo’n woonzorgcentrum van een privéfirma in Wilrijk. Ze hebben wel 80 van die tehuizen. Het personeel doet zeer zijn best, daar niet van, maar wie er regelmatig komt, wordt dag in dag uit, nacht in nacht uit, geconfronteerd met een tekort aan basiskennis en personeel, een paar euro’ s per dag voor eten... Zij liggen nu op de eerste rij in de gevarenzone van het coronavirus, net zoals de jongeren in de bijzondere jeugdzorg, de gevangenen in overbevolkte cellen, de mensen met een beperking, mentaal gehandicapten en asielzoekers, ja, ook zij. Een van die experten op de tv zei het heel raak: er wordt op hen allemaal al decennia bespaard.

Mijn broer is deze week 64 geworden. Hij zong dat liedje van The Beatles, weet u nog. “Will you still love me, when I’m sixty-four”. Ik heb het gehaald, glimlachte hij. Welkom in de risicozone, heb ik geantwoord.