Sinjor Circo brengt straattheater op Antwerpse pleinen AMK

13 juni 2020

11u01 0 Antwerpen Sinjor Circo, het Antwerpse straattheatergezelschap, zal in september opnieuw straattheater brengen op drie verschillende pleinen in Antwerpen. Elke zondag zijn er andere artiesten, installaties en voorstellingen, zoals trapeze of een acrobatische boksmatch.

Op zondag 6 september trapt het De Coninckplein het reizende straattheater van Sinjor Circo af. Vanaf 13 uur is er muziek van dj Atmosfeer, om 14 uur volgt de acrobatiek van Compagnie Charlie en om 16 uur hangen de Wise Fools aan de trapeze.

Op zondag 13 september is het te doen in de Van Trierstraat, aan de kruising met de Haantjeslei. Opnieuw is er vanaf 13 uur doorlopend muziek van dj Atmosfeer, met een initiatie trapeze. Om 14:30 uur brengt Compagnie Charlie een acrobatische boksmatch, en om 16 uur staat El Circo del Fuego klaar met de Fantastic Flying Fuego’s. Zij nodigen iedereen uit in hun vliegend universum.

Op zondag 20 september sluit de Sint-Andriesplaats af. Dj Atmosfeer is weer van de partij vanaf 13 uur, om 13:30 uur reist Luigi Ciotta met zijn Tutti in Valigia af naar een denkbeeldig hotel in de jaren 30. Om 15 uur vliegt de haute couture kleding je om de oren in Moda Domo van Hirondelles, een humoristische voorstelling met acrobatiek, luchtacrobatiek en jonglarie.