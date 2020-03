Silverrun wordt ‘Belgisch Kampioenschap trappenlopen’ Jan Aelberts

15 maart 2020

20u16 0 Antwerpen Op zondag 7 juni vindt - als alles goed gaat - de zesde editie van de Silverrun plaats. Die editie van de trappenloop draagt de titel ‘Belgisch kampioenschap (BK) trappenlopen’ en staat in het teken van ‘100 jaar Olympische Spelen’.

Het is een trappenloop in de Silvertoptorens. Ook bekend als de groene, rode en blauwe woonblokken aan de Antwerpse ring. Eén toren telt 640 treden, wie ze allemaal wilt beklimmen heeft liefst 1.920 treden voor de boeg. Meedoen in groep en er een estafette van maken, kan ook. De inschrijvingen zijn inmiddels gestart. Meer info op www.silverrun.be.