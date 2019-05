Silverrun: Een rondje met 1.920 trappen Jan Aelberts

27 mei 2019

17u19 4 Antwerpen Trappenlopers kunnen zich dit jaar opnieuw inschrijven voor de Silverrun op 9 juni, een loopwedstrijd in en rond de bekende drie Silvertoptorens langs de Antwerpse ring, waarbij je per gebouw 640 trappen voor de kiezen krijgt.

De moedigste onder de lopers kiezen dan ook voor àlle trappenhallen, goed voor 1.920 trappen of drie keer twintig etages. Het is natuurlijk ook mogelijk om maar één van de gebouwen te doen, 320 trappen omhoog en evenveel omlaag. Onderweg kan je van een mooi uitzicht over onze stad genieten. Ook supporters zijn welkom.

De Silverrun is een initiatief van Woonhaven Antwerpen, De Ideale Woning, ABC, Stad Antwerpen en de AP-Hogeschool. De organiserende partners willen deelnemers en bezoekers laten kennismaken met sociale huisvesting, en enkele vooroordelen rond leven in een sociale woonwijk doorbreken.

Inschrijven kan op www.silverrun.be.