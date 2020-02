Sid-in beurs in Antwerpen: psychologie is populair AMK

14u25 0 Antwerpen Vandaag startte in Antwerp Expo de Sid-in beurs voor toekomstige studenten. De grootste beurs van het land voor jongeren die een studiekeuze moeten maken, ging ook al langs in Leuven en Gent, en ook in Antwerpen is er een opvallende tendens: psychologie is erg populair.

Sinds dit jaar worden de bezoekers van de Sid-in beurs gescreend, dus is er een goed zicht op waar toekomstige studenten vooral toe aangetrokken worden. Karolien Loriers van AP Hogeschool, de grootste hogeschool van Antwerpen met 14.000 studenten, licht toe: “In Leuven en Gent merkten we al een erg opvallende tendens bij toekomstige studenten. Zowel in Leuven als in Gent kwamen maar liefst 12% van de bezoekers aan de AP-stand voor de Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie kijken. Het is een razend populaire richting, dat merkten we dit academiejaar ook al.”

De Sid-in beurs in Antwerpen duurt nog tot zaterdag, maar ook in onze stad merkt AP Hogeschool al dezelfde tendens als in Leuven en Gent. “Psychologie en alles wat erbij hoort is hot en trendy. Er is overal meer en meer aandacht voor psychisch welzijn, en het is een opleiding met veel praktijk, wat ook aanspreekt. Steeds meer studenten in de richting zijn ook 30-plussers uit erg uiteenlopende sectoren die zich willen herscholen. Zij volgen vooral avondonderwijs bij ons. Maar er is dus ook enorm veel vraag van jongeren die net van de schoolbanken komen. Afgestudeerden kunnen meteen aan de slag in verschillende sectoren: op de HR-afdeling van een bedrijf, als loopbaanbegeleider of coach, in scholen, maar ook in centra voor geestelijke gezondheidszorg, in de palliatieve zorg of als zelfstandig counselor.”