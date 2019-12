Shitty Guide stopt ermee na vijf jaar door... gebrek aan shitty places ADA

07 december 2019

10u09 0 Antwerpen Een Shitty Guide zonder shitty places is waarschijnlijk gewoon een toeristenboekje en laat net dat hetgeen zijn dat de olijke bende achter dé Shitty Guide niet wilde zijn. Dus kappen ze ermee. Vijf jaar lang leidden ze de toeristen én Antwerpenaar naar de vergeten hoeken van de Koekenstad maar daar komt nu een einde aan. De reden? De ene shitty place na de andere moet de deuren sluiten.

Marginale cafés, nachtwinkels, sekscinema’s, de Chinese buurt of het oudste homocafé Strange van Antwerpen. Om van de Rue de Vaseline nog maar te zwijgen. Het zijn plekken die de traditionele toeristenboekjes niet halen maar voor de bende achter de Shitty Guide zijn het dé hotspots van Antwerpen. Maar kijk, ook aan lelijke liedjes komt blijkbaar een einde. Vijf jaar na de oprichting stopt de reisgids naar de beerput van de hel (en dat is een compliment).

“De stad is veranderd. Sinds 2015 moeten alle nachtwinkels, shisha bars, videotheken een imagoverlagende taks betalen. Een middeleeuwse maatregel. Het stadsbestuur kan blijkbaar zelf beslissen wat mooi is en wat niet. Shitty Guide kon zich daar niet in vinden en besloot terug te vechten tegen deze feodale gedachtengoed”, vertelt oprichter Benni Booi. “We organiseerde een Shitty Party, maakten een underground videoclip in een nachtwinkel en startten een petitie, die nadien door het stadsbestuur waarschijnlijk netjes in de papiermand werd gegooid.” Daarnaast werd de Shitty Guide ook nog eens slachtoffer van hun eigen succes. “Te veel toeristen kwamen zoeken naar de vuiligheid van de stad waardoor die plekken net minder shitty werden. Vandaag voelt Antwerpen aan als Disneyland on Coke .

En dus stopt het, for ever. Want een Shitty Guide zonder shitty places is gewoon een toeristenboekje en daar passen ze voor. Benni en zijn vriendin Kata kwamen op het idee toen rondtrokken met de reisgids Lonely Planet. Na een maand hadden ze genoeg van die obligatoire toeristenplekken die je moet gezien hebben voor je sterft. Ze reisden op het instinct verder en kwamen terecht in de ene shitty place na de andere. En ook dat is een compliment voor die plaatsen. “Het is de identiteit van een stad.”