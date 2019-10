Shell opent LNG-station in Antwerpse haven BJS/BLG

03 oktober 2019

10u18 2 Antwerpen In de Antwerpse haven heeft oliemaatschappij Shell zijn vierde LNG-station in België geopend. Het bedrijf gelooft sterk in vloeibaar aardgas als een van de energiebronnen voor de komende jaren en verwacht dat meer en meer Belgische vervoerders op de brandstof zullen overstappen.

Na LNG-tankstations in Herstal, Maasmechelen en Rekkem, opende Shell woensdag feestelijk een vierde station aan de Romeynsweel in de Antwerpse haven. In het station, dat al sinds 5 september operationeel is, kunnen daartoe geschikte vrachtwagens liquefied natural gas of LNG tanken. In de Benelux heeft Shell 11 van dergelijke LNG-stations.

Hoewel LNG nog steeds een fossiele brandstof is, heeft het wel enkele voordelen tegenover diesel als brandstof voor langeafstandsverkeer. Zo is LNG goedkoper dan diesel en zorgen vrachtwagens op LNG voor minder geluidsoverlast.

Bovendien heeft LNG een schonere verbranding dan diesel, wat voor lagere uitstoot van zwavel, roetdeeltjes en stikstofoxide zorgt. Een recent onderzoek van de Nederlandse onderzoeksinstelling TNO spreekt dat tegen, maar bij Shell houden ze vol dat LNG milieuvriendelijker is. “Bovendien willen we tegen 2021-2022 bioLNG invoeren, waarbij de CO2-uitstoot 90 procent lager ligt dan bij diesel”, zegt commercieel directeur Laurent Charlot.

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever is opgetogen met de komst van het LNG-station. “Omdat Antwerpen een belangrijk knooppunt is in het Europese transportnetwerk, zijn wij blij dat deze alternatieve brandstof nu ook aangeboden wordt in het hart van onze haven en duurzamer wegvervoer kan ondersteunen.”

Shell gelooft sterk in LNG als brandstof voor zwaar wegtransport in de komende jaren. Het verwacht dan ook dat meer en meer vervoerders trekkers op LNG zullen aankopen. Op dit moment is dat aantal nog relatief beperkt: in België rijden er zowat 300 vrachtwagens op LNG rond.