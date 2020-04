Servo-Kroatische smokkelbende naar rechtbank verwezen BJS

24 april 2020

16u15 0 Antwerpen Een Servo-Kroatische bende die verdacht wordt van onder meer geweldsdelicten, illegale drugshandel en wapentrafiek is door de raadkamer in Antwerpen naar de correctionele rechtbank verwezen.

De politie had op 30 november 2018 informatie ontvangen over de illegale activiteiten van de bende. Na observaties en een telefoontap kwam een criminele organisatie in beeld, die geleid wordt door een 45-jarige man.

“Deze Servo-Kroatische bende wordt verdacht van geweldsdelicten, illegale drugshandel en wapentrafiek, het gebruik van vals geld, smokkel en diefstal. Met behulp van reguliere vrachtwagens konden de handelswaren uit Oost-Europa naar België gebracht worden”, zegt het parket van Antwerpen.

De raadkamer verwees dinsdag achttien verdachten naar de correctionele rechtbank. De meerderheid van de leden van de criminele organisatie heeft een strafrechtelijk verleden.