Exclusief voor abonnees Sergio Herman stelt nieuwste telg Le Pristine voor: “Precies wat Antwerpen nodig had” Annelin Marien

06 juli 2020

18u07 0 Antwerpen Food, fashion, design, art en music: dat zijn de vijf pijlers waarop Le Pristine, het gloednieuwe restaurant van Sergio Herman, gebaseerd is. Met twee topchefs, één uit Oud Sluis en de ander uit Pure C, een samenwerking met high-end kledingzaak Verso, een interieur van Space Copenhagen en kunstwerken in elke hoek van het restaurant, maakt Le Pristine die kernwoorden ook waar. Het restaurant opent de deuren op 14 juli, vandaag mocht de pers al eens een kijkje komen nemen. “Een dergelijk ‘fine casual dining’ concept is precies wat Antwerpen nodig had”, aldus Herman.

Le Pristine, met het restaurant achteraan en Le Pristine Café vooraan, opent op 14 juli in de Lange Gasthuisstraat 13, het hart van de modewijk in Antwerpen. Sergio Herman wil er Zeeuwse terroir met Italiaanse flair brengen. “Ik ben zelf een enorme liefhebber van de Italiaanse keuken, al wordt Le Pristine geen Italiaans restaurant”, aldus Sergio Herman. “We brengen Zeeuwse producten, maar geven er een Italiaanse ‘touch’ aan. Daarbij moet Le Pristine toegankelijk zijn, iedereen is welkom. Ik heb me voor de menukaart gebaseerd op wat ik zélf graag eet, het moet een feest zijn als je naar de stad komt.” (lees verder onder de foto)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen