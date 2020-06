Sergio Herman en Syrco Bakker openen tijdelijk takeawayrestaurant op Antwerpse Zuid Annelin Marien

05 juni 2020

17u41 0 Antwerpen Vandaag openden Sergio Herman en chef-kok van Pure C Syrco Bakker een exclusieve pop-up op de Leopold De Waelplaats in Antwerpen. Bij ‘Deli’ kan je tijdelijk takeawaygerechten bestellen van Sergio Hermans restaurants.

Nu de restaurants van Sergio Herman tijdelijk gesloten werden en ook FoodFest, zijn jaarlijkse culinaire evenement in Cadzand, werd uitgesteld tot 2021, komt de Nederlandse kok met een tijdelijk takeoutrestaurant op de proppen. Vandaag opende Deli, de exclusieve pop-up op het Antwerpse Zuid, waar gerechten van Pure C, Blueness, AIRcafé, Frites Atelier, AIRrepublic en een brede selectie aan lokale producten zullen worden verkocht. Je kan er bijvoorbeeld ramen noodles, vissoep, miso, ‘indian butterchicken’ of een croque ‘air’ bestellen.

Lokale producten

“De afgelopen intense periode heeft ons geïnspireerd om op een nieuwe manier te ondernemen”, aldus Sergio Herman. “FoodFest brengt al sinds 2015 een combinatie van food, drinks, music en talks en dat is éxact waar we met Deli op focussen. Deli is eveneens onze manier om een platform aan lokale boeren, merken en ondernemers te geven, door een brede selectie producten aan te bieden. Lokale producenten kregen door de huidige situatie terecht de nodige belangstelling de voorbije periode.”

Deli werkt namelijk samen met #Boerentrots, en zet de pure producten en stiel van de boeren in de kijker. Ook in de gerechten wordt gebruik gemaakt van lokale producten. De pop-up is open van woensdag tot en met zondag van 12 uur tot 22 uur. Reserveren is niet mogelijk: wie een gerechtje wil bemachtigen, moet ter plekke bestellen.