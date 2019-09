Sensoren moeten Antwerpse fonteinen slimmer maken Antwerps project geselecteerd voor het programma Slimme innovatie van de Vlaamse overheid BJS

12 september 2019

13u41 2 Antwerpen De stad Antwerpen gaat in al haar fonteinen sensoren inbouwen, onder meer om het waterverbruik te beperken. Het gaat om een van de 18 projecten die werden geselecteerd voor het programma Slimme innovatie van de Vlaamse overheid. De 18 krijgen samen 5 miljoen euro.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) trekt elk jaar geld uit voor vooruitstrevende projecten in de Vlaamse publieke sector. “Uit de 29 voorstellen die de oproep in juni opleverde, hebben we 18 projecten geselecteerd voor ‘slimme innovatie’ in de Vlaamse publieke sector. Opvallend is de sterke deelname vanuit lokale publieke organisaties zoals steden, gemeenten, provincies en intercommunales”, zegt Veerle Lories, projectleider van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Een van de opvallendste projecten wordt in Antwerpen verwezenlijkt. Daar krijgen alle 47 fonteinen, die de stad Antwerpen beheert, een broodnodige update. Een precieze timing is er voorlopig niet. “Fonteinen zijn waardevolle landschapselementen in een stad en bieden verfrissing aan de burger”, zegt de stad Antwerpen. “Maar onze 47 fonteinen zijn niet onderhoudsvriendelijk en onvoldoende duurzaam. Dat heeft hoge werkingskosten tot gevolg. Ze vallen ook soms stil, wat dan weer tot ongenoegen bij de burgers leidt.”

Minder waterverbruik

Dankzij de subsidie van minister Muyters zal in alle 47 waterpartijen een slimme sturing worden ingebouwd. “Zo kunnen we het waterverbruik reduceren”, zegt de stad. “Maar dankzij de slimme sturing zullen ook de waterkwaliteit en het energieverbruik automatisch kunnen worden bijgestuurd. Er zullen minder manuele interventies nodig zijn en de fonteinen zijn minder buiten dienst. De sturing van de fonteinen speelt ook in op de weersomstandigheden, technische storingen en de aanwezigheid van bezoekers.”

“Door het installeren van de sensoren, het online platform en bijhorende meldingstool wordt er een grote set aan data verzameld over de fonteinen”, gaat de stad verder. “De verschillende parameters kunnen beter op elkaar afgestemd worden, wat leidt tot een efficiëntere werking. Deze data zullen nuttig zijn voor het ontwikkelen van duurzame fonteinen. Het geeft ook nieuwe inzichten naar toekomstig onderhoud met een ecologische insteek.”

Naast de ‘slimme’ Antwerpse fonteinen krijgen tal van andere projecten ook Vlaamse subsidies. Zo wil de stad Gent een alternatief financieringsmodel ontwikkelen voor betaalbare en kwalitatieve duurzame woningen en zal Mechelen zijn geschenkenbon digitaliseren. Andere projecten gaan dan weer op zoek naar milieuvriendelijkere alternatieven voor betonnen sleufsilo’s, willen ouderen die last hebben van incontinentie meer comfort bieden of proberen nachtlawaai te verminderen door middel van technologie en ‘nudging’ (een methode om met ‘een klein duwtje in de rug’ bepaald gedrag te bevorderen, red.).