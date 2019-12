Senioren begrootmoederen studenten die blokken in rusthuizen Zorgbedrijf Antwerpen Jan Aelberts

05 december 2019

14u23 0 Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen zet net als de voorbije jaren opnieuw de deuren open voor studenten tijdens de blok- en examenperiode. In Hoboken zijn studenten welkom in de dienstencentra Victor De Bruyne en Portugesehof en in woonzorgcentrum Lichtenberg. Leerlingen nemen best vooraf contact op om een plaats te reserveren.

In de dienstencentra en woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen is alles voorhanden om makkelijk te kunnen studeren. Er is gratis wifi, er zijn stopcontacten en er zijn op alle locaties zeker senioren in de buurt die de studenten die dat willen, met plezier zullen begrootmoederen. De studieplekken zijn bovendien niet uitsluitend gebonden aan de blok- of examenperiodes. Studenten die graag in een dienstencentrum of woonzorgcentrum komen studeren, nemen best vooraf persoonlijk contact op. Ze kunnen even bellen of e-mailen.

Een overzicht van alle locaties in Antwerpen en districten vind je hier.