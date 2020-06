Seksuele intimidatie op openbare plaatsen piekt door lockdown: “gebrek aan sociale controle geeft daders vrij spel” David Acke

15 juni 2020

13u27 0 Antwerpen Uit een rondvraag van Plan International bij 700 jongeren tussen 15 en 24 jaar in Antwerpen, Brussel en Charleroi geeft maar liefst 91 procent van de meisjes en 28 procent van de jongens aan slachtoffer te zijn geweest van seksuele intimidatie op openbare plaatsen. In Antwerpen stad voelen de ondervraagden zich het onveiligst in straten met weinig passage, cafés en zwembaden.

De voorbije maanden bleven we met z’n allen in ons kot. Toch was er tijdens de lockdown sprake van een piek in het aantal getuigenissen rond seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Plan International in Antwerpen, Brussel en Charleroi . “Veel van deze meldingen hadden te maken met het gebrek aan sociale controle op straat”, verduidelijkt Wouter Stes, Advocacy Coordinator bij Plan International België. “De kans op eventuele getuigen was veel kleiner. Voor sommige plegers voelde het daarom alsof ze vrij spel hadden.”

Nu we stilaan opnieuw ons normale leven opnemen, steekt ook een andere risico-situatie opnieuw de kop op volgens Plan International: seksuele intimidatie in het uitgaansleven. 70 procent van de Belgische jongeren ziet de omgeving van cafés als een risicoplek . Een losse sfeer, de invloed van alcohol, mensen die dichter bij elkaar zitten: voor sommige plegers bieden deze omstandigheden een excuus om grenzen te overschrijden.

In Antwerpen namen 254 mensen tussen 15 en 24 jaar deel aan de enquête. Zij voelen zich vooral het onveiligst in straten met weinig passage (66%), in buurten met cafés en discotheken (65%), festivals (58%) en in het zwembad (46%). Maar ook op school geven de ondervragers aan zich niet volledig veilig te voelen. Net geen 1 op 3 zegt op school risico te lopen slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Online platform Safer Cities

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen terecht op het digitale platform ‘Safer Cities’ van Plan International België. Op dit platform kunnen jongeren openbare plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi waar ze zich ongemakkelijk, bang of gelukkig en veilig voelen, identificeren en delen. In Antwerpen heeft het Sint-Jansplein geen al te beste reputatie. Op de online kaart is het met 16 meldingen de minst populaire plek om de te passeren. Op basis van dit rapport gaat Plan International samen met de steden aan de slag om maatregelen op maat op te stellen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Dedicated. Tussen 10 en 20 september werden 700 jongeren tussen 15 en 24 jaar in Antwerpen, Brussel en Charleroi ondervraagd op straat via een tablet. De ondervraagde jongeren wonen in één van de drie steden. In totaal namen 341 meisjes en 359 jongens deel aan de bevraging.