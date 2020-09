SDG-vlag aan Provinciehuis herinnert aan doelstelling van VN om mens van armoede te bevrijden ADA

24 september 2020

11u57 0 Antwerpen Aan het Antwerpse provinciehuis wappert sinds donderdagochtend de SDG-vlag. Die verwijst naar de vijfde verjaardag dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aannam. Een actieplan om de komende vijftien jaar in te zetten tegen armoede en voor duurzaamheid.

Vrijdag 25 oktober is het precies vijf jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aannam. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen bevatten drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Om die belofte kracht bij te zetten, wappert sinds vandaag de SDG-vlag aan het Antwerpse provinciehuis. “In al onze beleidsdomeinen streven wij naar duurzame ontwikkeling, denk maar aan de fietsostrades of ons landbouwbeleid. Zelfs bij onze bouwprojecten of ICT-aankopen zijn de SDG’s ons uitgangspunt”, vertelt gedeputeerde Luk Lemmens. “Daarnaast werken we nauw samen met de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School via de Leerstoel SDG transitie, en nemen we de SDG’s ook mee in ons aanbod voor gemeenten.”

Naast het provinciehuis zal de SDG-vlag op maar liefst 21 provinciale locaties wapperen waaronder: de Nekker, Vrijbroekpark, De Schorre, Zilvermeer en Rivierenhof.