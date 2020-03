SD Worx laat kantoor Antwerpen ontsmetten Jan Aelberts

03 maart 2020

13u33 0 Antwerpen Bij hr-dienstverlener SD Worx worden delen van het kantoorgebouw op de Brouwersvliet in Antwerpen preventief ontsmet, nadat een werknemer uit vakantie in Italië terugkeerde met een hardnekkige hoest. De werknemer liet zich testen op het coronavirus, in afwachting van de resultaten werkt ook iedereen die met hem in contact kwam van thuis uit.

De betrokken werknemer was pas teruggekeerd van een skireis in Italië. Op maandag had hij last van een aanhoudende hoest. Daarop kreeg hij het advies om zich te laten testen op een coronabesmetting.

De resultaten worden woensdag verwacht. “Intussen werd aan zijn twaalf directe collega’s en mensen met wie hij vergaderde op maandag, gevraagd om van thuis te werken”, zegt woordvoerder Pieter Goetgebuer. “De plaatsen in het gebouw waar de werknemer kwam, werden volledig ontsmet door onze eigen poetsdienst.”

Moest uit de test blijken dat de werknemer effectief besmet is, zal aan de betrokken collega’s gevraagd worden om voor een langere periode van thuis te werken. “Dat brengt de continuïteit voor onze klanten niet in gevaar”, zegt Goetgebuer. “Thuiswerken is ingeburgerd in ons bedrijf.”

Volgens de woordvoerder wil het bedrijf niet overreageren, maar ook niets minimaliseren. “We moeten er alles aan doen om mogelijke besmettingen te vermijden.”