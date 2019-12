Scoutsleiders in elkaar geslagen door bende jongeren na fuif: “Mijn zoon is voor dood achtergelaten” Patrick Lefelon

22 december 2019

14u45 65 Antwerpen Drie scoutsleiders uit Deurne zijn na een fuif in de MS Hoeve hard aangepakt door een bende van een vijftiental jongeren. De aanvallers gebruikten hun motorhelmen als slagwapen. Eén van de slachtoffers ligt op intensieve zorgen met zware verwondingen aan zijn hoofd. “Mijn zoon is voor dood achtergelaten op een verlaten plek. Gelukkig verwittigde een vriend, die alles zag gebeuren, de hulpdiensten”, vertelt de vader van J.

‘Nightmare Before Christmas’, zo heette de fuif die vrijdagavond werd georganiseerd in de Master Schmidt Hoeve in Deurne. Drie groepsleiders van scouts Sint-Bernadette zakten af naar de party. Rond 5.30 uur ging J. (24) samen met zijn twee vrienden (20 en 24 jaar) naar huis. Ter hoogte van het kerkhof aan de August van de Wielelei kwamen zij enkele andere jongeren tegen. Er vielen woorden en er werd gedreigd.

Politiewoordvoerder Willem Migom: “Volgens de drie scouts stonden zij eerst met enkele onbekende jongens te praten. Plots kregen die jongens versterking van een tiental andere personen. De grote groep viel de scouts aan, stampte en sloeg hen, ook nadat zij al op de grond lagen. Daarbij zou ook gebruik gemaakt zijn van brommerhelmen. De drie liepen verschillende verwondingen op. Eén van hen werd met ernstige verwondingen afgevoerd en belandde op intensieve zorgen. In het tumult is ook de fiets van één van de slachtoffers gestolen. De lokale recherche is een onderzoek gestart.”

Zware hersenschudding

Twee slachtoffers moesten genaaid worden aan hun hoofd. De derde, de 24-jarige J., was er veel erger aan toe. Hij werd met een zware hersenschudding afgevoerd naar het AZ Monica in Deurne.

De vader van J. prijst zich gelukkig dat één van de vrienden kon weglopen en de hulpdiensten bellen. “Die aanvallers hebben mijn zoon voor dood achtergelaten. Dankzij dat telefoontje is mijn zoon J. snel geholpen door de MUG-arts. Hij heeft een hersenschudding. De schoenafdruk stond op zijn voorhoofd. Hij heeft ook klappen met een motorhelm gekregen. Hij is drie keer genaaid aan zijn hoofd en zijn oog zit dicht. Tegen de dokter sloeg hij wartaal uit. Hij ligt nog altijd op de afdeling intensieve zorgen.”

“Waar is dat zinloos geweld toch voor nodig? Dat er eens een klap valt tussen jongeren bij het uitgaan, kan ik nog begrijpen. Ik ben ook jong geweest. Maar iemand bijna dood slaan en dan gaan lopen? Dat kan er bij mij niet in. Volgens de vrienden van J. waren die aanvallers opgefokt, waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs.”

De scouts lanceerden op sociale media een oproep tot getuigen. De aanvallers waren in geen geval scouts uit Deurne. Iemand hoorde hen roepen: “Kom, we zijn terug naar de stad”. Enkele jongens zagen kort voor het incident een groepje op de fuif in de MS Hoeve waarvan iemand een helm bij zich had. De tips zijn doorgegeven aan de politie.

Australië

De ouders van J. waren net voor een lang voorbereide reis naar Australië en Nieuw-Zeeland vertrokken. Vader van J.: “Als je ineens van het thuisfront zo’n alarmerend bericht krijgt, ben je in shock en wil je niets liever dan direct terugkeren. Ondertussen hebben wij onze zoon kunnen spreken. Hij heeft veel pijn maar zijn toestand is stabiel. Voorlopig wachten wij even af hoe het de volgende dagen met hem gaat. Hopelijk komt zijn laatste jaar master aan de Universiteit Antwerpen niet in het gedrang.”