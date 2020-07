Scooty stopt activiteiten voor onbepaalde duur in Antwerpen en Brussel ADA

27 juli 2020

18u41 3 Antwerpen Het deelscootersysteem Scooty stopt voor onbepaalde duur zijn activiteiten in België. Waarom het bedrijf dat beslist heeft, is niet duidelijk.

Het deelsysteem Scooty stopt voor een onbepaalde periode zijn activiteiten in België. “Tot onze grote spijt moeten we u meedelen dat we onze scooter deel diensten in België voor een onbepaalde periode stopzetten. Vanaf 24 juli 2020 is onze Scooty vloot niet meer beschikbaar zijn voor nieuwe boekings in de straten van Brussel en Antwerpen.In de komende dagen zullen we een FAQ voorzien op onze website en mobiele applicatie”, laat het bedrijf weten via een mail naar haar klanten.

Waarom Scooty voor onbepaalde tijd zijn activiteiten stopt is niet duidelijk. De deelscooter kwam in 2016 naar Brussel en al gauw breidde ze uit naar Antwerpen in de zomer van 2017. Toen vond je een tachtigtal scooters in het straatbeeld maar dat aantal werd een jaar later uitgebreid naar 200 scooters. In mei 2019 kwam daar nog eens 300 deelscooters bij.