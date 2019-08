Schrijver roept op tot verzet tegen komst Ineos in Antwerpse haven ADA

26 augustus 2019

16u55 0 Antwerpen Auteur Jeroen Olyslaegers gaat de strijd aan tegen de plannen van Ineos om een nieuwe vestiging te bouwen in de Antwerpse Haven. Op zijn Facebookprofiel roept hij op een petitie te tekenen.

“Ineos deugt niet, haalt zijn basismateriaal uit de voor het milieu desastreuze schaliegaswinning, plant in den duik nog eens 55 hectare bos te rooien, vormt een rechtstreekse aanval op onze al bijzonder belabberde luchtkwaliteit en maakt vooral een puissant rijk clubje nog rijker ten koste van de rest”, schrijft de auteur op zijn Facebookprofiel.

Olyslaegers begrijpt dat jobs creëren belangrijk is maar vindt dat “fabrieken die thuis horen in de twintigste eeuw, echt geen plek meer in de haven van Antwerpen hebben waar er steeds meer bedrijven wél inzetten op innovatieve technieken die rekening houden met milieu en klimaat.”

De schrijver uitte zich al als voorstander van de klimaatmarsen en liep al eens mee in Antwerpen.