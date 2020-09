Schoolmedewerkster test positief op corona: vier collega’s op secretariaat naar huis gestuurd Annelin Marien

07 september 2020

16u37 0 Antwerpen Op de campus van de middelbare school Sint-Norbertus in de Lange Winkelstraat heeft een medewerker van het secretariaat positief getest op Covid-19. Vier collega’s die in contact waren gekomen met de besmette persoon zijn vandaag naar huis gestuurd en laten zich testen op het coronavirus. “We houden de school voor de leerlingen zo lang mogelijk open”, aldus directeur Wilfried De Hert.

Vandaag zijn vier werknemers van het secretariaat van Sint-Norbertus, een school voor de tweede en derde graad BSO in de Lange Winkelstraat, naar huis gestuurd omdat een collega van hen positief testte op Covid-19. De besmette vrouw werkte ook op het secretariaat en werd vrijdag ziek. “We hebben besloten om de personen die langer dan 15 minuten in contact zijn geweest met de besmette persoon naar huis te sturen, zij gaan zo snel mogelijk naar de huisarts”, aldus directeur Wilfried De Hert. “Die zal verder beslissen of ze in quarantaine moeten. We hebben vervangers ingeschakeld, zodat we de campus voor het andere personeel en de leerlingen open kunnen houden. We houden de stand van zaken in het oog, maar we willen ‘code geel’ zo lang mogelijk volhouden.”