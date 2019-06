Schoolbus betrokken bij ongeval op Antwerpse Ring: veel scherven, geen gewonden Toon Verheijen

17 juni 2019

Een bus met kinderen van een school uit Schaarbeek is maandagmorgen betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de ring in Borgerhout in de richting van Nederland. De bus was achteraan ingereden op een vrachtwagen die ook in de file stond. Twee inzittenden liepen lichte verwondingen op. De kinderen op de bus bleven ongedeerd en zijn opgehaald door een andere bus. Door het ongeval waren drie rijstroken afgesloten met de nodige file tot gevolg.