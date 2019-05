Scholieren leren containerschip lossen dankzij Legoblokjes: nieuwe Lego Studio opent vanaf september deuren in Havencentrum BJS

24 mei 2019

15u31 0 Antwerpen De Antwerpse haven heeft een eigen Lego Studio. Vanaf september kunnen scholieren in het Havencentrum aan de slag met de bekende kleine bouwblokjes. “Dankzij Lego leren ze de logistieke flow van de haven kennen.”

In de Lego Studio is de Antwerpse haven in liefst 35.000 bouwblokjes nagebouwd, met een kade, schepen, containerkranen en ‘straddle carriers’ (rijdende containerliften). Door te programmeren en te experimenteren leren scholieren om zélf in te staan voor de logistieke flow van een container.

Het waren leerlingen uit de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs die de nagelnieuwe Lego Studio vrijdag als eerste mochten uittesten. Ze werden begeleid door speciaal daarvoor opgeleide coaches.

Straddle carrier

Tijdens een workshop kregen de scholieren de opdracht om zélf een containerterminal te automatiseren. Verdeeld over verschillende teams voerden ze daarna nog andere opdrachtjes uit: een containerschip lossen met een havenkraan, de containers op de terminal verplaatsen met een ‘straddle carrier’ of een trein afladen met een ‘reach stacker’.

Volgens provinciaal gedeputeerde voor Economie en Innovatie en voorzitter van het Havencentrum Ludwig Caluwé (CD&V) is de Lego Studio ideaal om jongeren programmeervaardigheden bij te brengen.

“De educatieve pakketten van Lego zijn ontzettend populair bij jongeren. Daar spelen we op in. Het resultaat is een zeer toegankelijke STEM-activiteit die perfect aansluit bij de missie van het Havencentrum: jongeren enthousiast maken voor de haven en ze zin doen krijgen om er later aan het werk te gaan. Dit nieuwe aanbod legt duidelijk een link tussen studiekeuze en arbeidsmarkt.”

Onderwijstool

Steeds vaker wordt Lego ingezet als onderwijstool. Onlangs nog gingen in de Karel De Grote Hogeschool en in basisschool Het Laerhof in Merksem gelijkaardige Lego Studio’s open. “Via praktijkgericht en spelend leren willen we het zelfvertrouwen van scholieren opkrikken en hen de mogelijkheid geven om te slagen”, zegt Maciej Findlik, verantwoordelijk voor de verkoop en marketing van Lego in Europa en Latijns-Amerika, die vrijdag speciaal naar de Antwerpse haven kwam. “De Lego Studio legt de link tussen fysiek en digitaal spel. Het helpt scholieren om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van kritisch denken, creativiteit, codering, samenwerking en communicatie.”

De Lego Studio in het Havencentrum werd vrijdag dan wel plechtig geopend, scholen kunnen er pas vanaf volgend schooljaar terecht voor workshops. Ze kunnen dan een halve dag experimenteren in de Lego Studio combineren met een bezoek aan de Antwerpse haven.