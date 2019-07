Scholen stellen sportzaal open voor sportclubs AMK

10 juli 2019

17u49 0 Antwerpen Vanaf september stellen negen Antwerpse scholen hun sportinfrastructuur open na de schooluren. Twee scholen daarvan zijn nieuw, voor de andere zeven gaat het om de verlening van een bestaande overeenkomst. Er is steeds meer vraag naar beschikbare sportinfrastructuur, en Sporting A hoopt met de samenwerking tegemoet te komen aan deze vraag.

Beweging is belangrijk, en dat weet ook Sporting A: ze willen zo veel mogelijk Antwerpenaren aan het sporten krijgen, maar er is daar niet altijd genoeg infrastructuur voor. Elk jaar stijgt het aantal aanvragen voor het gebruik van stedelijke sporthallen, veel ervan zijn dan ook volgeboekt op de traditionele piekmomenten (avonden en weekends).

Om aan deze stijgende vraag te voldoen, werkt de stad samen met scholen om na de schooluren hun sporthallen open te stellen voor Antwerpse sportclubs. Vandaag keurde het college de nieuwe naschoolse samenwerkingsovereenkomsten met negen scholen van verschillende onderwijsnetten goed. Voor zeven ervan gaat het om de verlenging van een bestaande overeenkomst. Twee scholen, Onze-Lieve-Vrouw Pulhof in Berchem en GO! Basisschool Plantijntje in Borgerhout, openen voor de eerste keer de deuren voor sportclubs.