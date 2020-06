Scholen creatief met proclamatie: van gezinsbubbel op de speelplaats tot deur-aan-deur met fanfare David Acke

17 juni 2020

18u04 1 Antwerpen Nu de experts van de GEES het licht op groen hebben gezet voor de proclamaties bereiden heel wat scholen ze naarstig voor. Het stedelijk Lyceum Quellin werkt met gezinsbubbels en goodiebags met drankjes en borrelnootjes, de stedelijke kleuter- en lagere school Alberreke levert het diploma aan huis, vergezeld van een heuse fanfare.

De laatste schooldag is voor leerlingen, ouders en leerkrachten enorm belangrijk. Zeker voor de leerlingen die de overgang maken naar het eerste leerjaar, het eerste middelbaar of de hogeschool is een proclamatie een mijlpaal in het jonge leven. Het nieuws dat de GEES besliste dat de proclamaties toch mochten doorgaan werd dan ook op gejuich onthaald.

Borrelhapjes in goodiebag

Het Stedelijk Lyceum Quellin organiseert een proclamatie voor leerlingen én ouders. Omdat zij slechts één klas hebben van 23 leerlingen in het zesde middelbaar, kunnen zij ook de ouders bij de festiviteiten betrekken. “Wij werken met gezinsbubbels van drie personen en de festiviteiten gaan op de speelplaats door”, legt directeur Tinne Avonds uit. “Elk gezin krijgt ook een goodiebag met daarin enkele drankjes en borrelnootjes en een cadeautje. Op die manier hoeven mensen ook niet rond te lopen voor een drankje en kunnen de bubbels bewaard blijven. Onze festiviteiten passen dus perfect binnen de opgelegde veiligheidsrichtlijnen.”

Dat er een proclamatie is, vindt Avonds heel belangrijk. “Wij voelden ook bij de leerlingen dat de drang naar een proclamatie erg groot was. Bovendien vind ik rituelen erg belangrijk. Deze leerlingen hebben hier zes jaar van hun leven doorgebracht en dus is een gepast afscheid op zijn plaats. Voor het personeel is er na de proclamatie een drink voor iedereen die dat wil.”

Fanfare

Bij stedelijke kleuter- en lagere school Alberreke hebben ze misschien wel de creatiefste manier gevonden om een proclamatie te organiseren, eentje van deur tot deur. “Al snel was duidelijk dat een traditionele proclamatie in de turnzaal geen optie was en dus zijn we aan de slag gegaan en zochten we een alternatief. Ik kan gelukkig rekenen op een heel creatief team en zo kwamen we op het idee van ‘We feesten met elkaar, op de stoep’”, vertelt directeur Bart Jonckers. Met de fiets trekt het schoolteam, vergezeld van een feestelijke driekoppige fanfare naar de leerlingen thuis om ze hun diploma af te geven, samen met een goodiebag.

“We hebben de ouders op de hoogte gebracht van onze komst en zij zullen hun kinderen naar buiten roepen. Dan is het aan het orkest om een liedje te spelen dat we zelf schreven. Tussendoor is er dan het plechtig moment dat we het diploma overhandigen en uiteraard wordt er nadien even gedanst. Per kind hebben we een kwartier uitgerekend.”

Gelukkig wonen de meeste kinderen in het Antwerpse, dat bespaart de leerkrachten stijve fietsbenen. “Een juf wees ons op een app die alle adressen die je ingeeft zo ordent dat je de beste route krijgt. Eén leerling woont ondertussen in Mechelen. Hier hebben we uiteindelijk toch voor de wagen gekozen”, lacht Jonckers.