Schoenmaat 34-38? Anzy is nieuwe pop-up voor vrouwen met kleine voeten Annelin Marien

17 juli 2020

19u23 2 Antwerpen In de Vleminckstraat in Antwerpen opent An Rottiers (33) dit weekend een gloednieuwe pop-up met zelfontworpen schoenen in maten 34 tot 38. Begin juni startte ze met haar eigen merk Anzy, want met schoenmaat 35 was An de zoektocht naar een passende, elegante schoen in haar maat beu. “Elke vrouw wil weleens mooie hakken dragen, maar in maat 35 zijn die bijna niet te vinden”, aldus An.

Van 18 tot 21 juli kunnen vrouwen met schoenmaat 34 tot 38 terecht in pop-up Anzy. De winkel is een verlengstuk van de webshop van Anzy, waarop An Rottiers zelfontworpen schoenen verkoopt. Zelf heeft ze maat 35, waardoor schoenen shoppen telkens een uitdaging is. “Vrouwelijke, elegante schoenen, zoals sandalen en hakken, zijn bijna niet te vinden in mijn maat”, vertelt An. “In grotere winkelketens kan je sowieso al niet terecht voor maat 35 en in de kleinere boetieks is de kleinste maat toch ook vaak een 36. Ik heb al heel vaak in te grote schoenen rondgelopen, en dat is absoluut niet comfortabel.”

(lees verder onder de foto)

Trouwfeest

An geeft een voorbeeld: “Een aantal jaar geleden moest ik naar een trouwfeest. Ik had een mooie outfit uitgezocht en daar moesten natuurlijk ook schoenen bij. Ontelbaar veel boetieks heb ik afgezocht, uiteindelijk vond ik online de kleinste elegante schoen in maat 36. Met een gelpad erin kon ik wel naar het trouwfeest, maar dansen zit er dan niet in. Dat is frustrerend, want als vrouw geeft een mooie schoen je wel wat zelfvertrouwen.”

De collectie is bedoeld voor elk type vrouw: je kan er ‘s morgens mee naar het werk, ‘s avonds mee gaan dineren en daarna nog gaan dansen. An Rottiers

An nam het heft in eigen handen, en begon zelf haar schoenen te ontwerpen. Na een cursus ondernemerschap ging de bal aan het rollen: in januari vond ze een atelier in Italië waar haar schoenen geproduceerd zouden worden, in maart startte ze een crowdfunding en in juni ging de webshop online. “Ik ben niet echt technisch onderlegd, daarbij ondersteunt het atelier in Italië me, maar verder ontwerp ik mijn schoenen volledig zelf”, aldus An. “Voor deze zomercollectie heb ik gekozen voor zeven elegante ontwerpen, vijf hakschoenen en twee sandalen, en dat in basic kleuren zoals zwart, bruin, beige, grijs en enkele pastelkleuren. Het materiaal en het soort hak moet comfortabel zijn, dat vind ik belangrijk, maar het ontwerp is wel modern. De collectie is bedoeld voor elk type vrouw: je kan er ‘s morgens mee naar het werk, ‘s avonds mee gaan dineren en daarna nog gaan dansen.”

Je kan de schoenen van Anzy het hele jaar door online kopen, maar An is van plan om twee keer per jaar een pop-up te openen, één voor de zomer- en één voor de wintercollectie. “Online shoppen is de toekomst, zeker na de coronaperiode, maar ik vind het wel belangrijk om mijn klanten toch eens persoonlijk te ontmoeten. Zo weten ze wie er achter het merk staat, en kunnen ze de schoenen al eens passen om te testen hoe ze zitten. Dan weten klanten ook meteen hun maat, en kunnen ze in de toekomst nog online bestellen.”

anzystore.com