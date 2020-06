Schip in quarantaine in Antwerpse haven na COVID-uitbraak onder bemanning Caroline Van de Pol

25 juni 2020

13u50

Bron: Belga 2 Antwerpen In de Antwerpse haven ligt al enkele dagen een groot schip vast omdat een groot deel van de bemanning besmet blijkt met het coronavirus. Het hele schip is al zeker tot 4 juli in quarantaine geplaatst. Het gaat om de Minerva Oceania, een Maltese producttanker.

Barbara Janssens van Port of Antwerp bevestigt het nieuws. “15 van de 26 bemanningsleden hebben positief getest op Covid-19. Het schip ligt tot minstens 4 juli in quarantaine in het Leopolddok. De toestand wordt dan geëvalueerd om te zien of er een eventuele afvaart kan plaatsvinden.” De rederij zelf, Port of Antwerp en het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid volgen de situatie op.

Volgens de woordvoerder van rederij Minerva werden de eerste symptomen pas vastgesteld nadat het schip was aangemeerd. “De kapitein heeft daar toen onmiddellijk een melding van gemaakt. Iedereen aan boord werd getest en de besmette bemanningsleden verblijven nu geïsoleerd op het schip. Twee van hen verblijven in het ziekenhuis en hun situatie is voorlopig stabiel.”