Schildpadstickers nieuw wapen tegen snelheidsduivels Jan Aelberts

30 september 2019

14u41 0 Antwerpen Grote stickers van schildpadden of gezichten van bewoners die je vragen trager te rijden. Met dat proefproject wil Antwerpen tragen doen rijden in de zones 30. Het gaat om een proefproject. Zijn de resultaten positief, wordt het idee volgend jaar verder uitgewerkt.

Tijdens de vorige bestuursperiode werden alle woonwijken op het grondgebied van de stad Antwerpen gereglementeerd als een zone 30. Het doel is om de leefbaarheid in die woonwijken te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

De stad start nu een proefproject om goed rijgedrag te stimuleren. In de Verzoeningstraat in Borgerhout komen er grote groene schildpadstickers op het wegdek. “Niet alleen zullen ze de straat opfleuren, mensen zullen ze ook onbewust associëren met trager rijden”, klinkt het bij de stad. “Tussen 7 en 13 oktober worden de schildpadden in de Verzoeningstraat gelegd.”

In de Haantjeslei in district Antwerpen wordt er gewerkt met beelden van het gezicht van bewoners van de straat die vragen om maximum 30 kilometer per uur te rijden. Die worden tussen 14 en 20 oktober geplaatst.

De snelheid wordt gedurende de hele maand oktober gemeten in beide straten, en vergeleken met de metingen van september. Als de resultaten positief zijn, worden ze volgend jaar verder uitgewerkt.