Schilderen, koken en dansen: Borgerhout organiseert Kunstendag voor kinderen Jan Aelberts

01 oktober 2019

15u52 0 Antwerpen Tijdens de Kunstendag voor Kinderen op zondag 17 november staat Borgerhout volledig in het teken van, je raadt het al, de kunst. De Kwekerijstraat wordt die dag omgetoverd in een kinderkunstenstraat mét Noord-Afrikaanse muziekkaravaan.

Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen samen met hun ouders, grootouders en vriendjes op zondag 17 november komen proeven van de activiteiten. Behalve de muziekkaravaan kan je knutselen, swingen en luisteren naar verhalen. Er is een schminkstand en photoboot. Kinderen kunnen hun eigen sleutelhanger of pop maken, glasplaten leren beschilderen, knutselen met oude boeken of creatief leren koken.

Het kinderkunstenfeest start om 12.30 uur en sluit de deuren om 17 uur. Inkom is gratis.

De Kunstendag is een samenwerking van Rataplan, Open School Antwerpen, Internationaal Comité, Bib Vrede, cultuurantenne Borgerhout, KRAS Borgerhout, Huis van het Kind Borgerhout en jeugddienst Borgerhout.