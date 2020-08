Schietincident Grote Markt: knal kwam van ‘pepperspraypistool’, behoorlijke hoeveelheid synthetische drugs aangetroffen in flat Sander Bral

15 augustus 2020

10u41 0 Antwerpen De grote knal De grote knal die de Antwerpse Grote Markt vrijdagavond opschrok , was niet afkomstig van een handgeweer maar een pistool dat pepperspray afvuurt, wat ook een luide klap veroorzaakt. Dat bevestigde het parket zaterdagochtend. In het betrokken appartement werden drugs gevonden, de bewoner komt zaterdag voor bij de onderzoeksrechter. De twee andere verdachten zijn vrijgelaten.

Cafégangers en toevallige passanten waren er vrijdagavond rotsvast van overtuigd dat er geschoten werd in de woning boven restaurant Takumi op de Grote Markt in Antwerpen. Het parket bevestigde zaterdagochtend echter dat er in het appartement bedreigd werd met een pepperspraygun, een pistool om pepperspray mee af te vuren. Getuigen aan café Cinq zagen één van de verdachten dus een pepperspraypistool laten vallen in zijn vlucht, en geen handgeweer.

Bedreigingen

“De context van de discussie tussen de drie personen is niet duidelijk”, zegt Caroline Vanderstokker van het parket van Antwerpen. “De verklaringen lopen uit elkaar. Op dit moment werd niemand aangehouden voor de feiten van bedreigingen maar het openbaar ministerie geeft uiteraard wel gevolg aan dit dossier na verderzetting van het onderzoek. Niemand raakte gewond.”

Drugs

“De bewoner van het pand wordt wel om een andere reden aangehouden, in zijn woning werd namelijk een behoorlijke hoeveelheid synthetische drugs aangetroffen. Hij wordt daarvoor zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.”