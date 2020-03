Schetsontwerp Mediaplein goedgekeurd: heraanleg start vermoedelijk begin 2021 BJS

17u56 0 Antwerpen Het Antwerpse schepencollege heeft het schetsontwerp van het Mediaplein in de Kievitwijk, waar de gebouwen van DPG Media zijn gelegen, goedgekeurd. Het ontwerpteam Cluster-Infrabo tekende een verhoogd pleingedeelte met bomen. De keerlus voor het verkeer wordt compacter en wordt onder de spoorwegbrug geschoven. Een definitief ontwerp wordt dit voorjaar nog verwacht. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg begin 2021 starten.

Het schetsontwerp toont in het midden van het Mediaplein een verhoogd stuk plein van 500 m². Dat maakt het mogelijk om 10 bomen op het plein te plaatsen. “We zetten in op de vergroening van het Mediaplein. Zo wordt het plein een rustplek. Bovendien breken de bomen de wind. Het Mediaplein bevindt zich boven op een ondergrondse parking, we hebben daarom het plein verhoogd om voldoende grond voor de wortels van de bomen te voorzien. Zo zorgen we voor een kwalitatief stukje groen in het hart van deze bruisende wijk”, aldus schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder.

Traptreden rondom

Het verhoogde plein heeft traptreden rondom en langs de zuidzijde een hellend vlak om op het verhoogde deel te geraken. Op het plein komt zitmeubilair zodat het echt een rustplek vormt. Het ontwerpteam onderzoekt nog of bepaalde delen van de traptreden hoger kunnen zodat bezoekers er comfortabel op kunnen zitten, of een waterelement in het plein geïntegreerd kan worden en welke materialen het meest geschikt zijn voor het plein.

De huidige trapconstructie naar de ondergrondse parking, midden in het Mediaplein, wordt geïntegreerd in het verhoogde plein.

Verkeerscirculatie

De huidige grote keerlus voor gemotoriseerd verkeer wordt in het nieuwe Mediaplein volledig onder de sporen geschoven, waardoor er meer vrije verblijfsruimte ontstaat. Het aantal opstelplaatsen op de keerlus blijft gelijk, en er komen twee oplaadplaatsen voor elektrische taxi’s. Het verhoogde plein en een aantal ontwerpelementen leiden fietsers via een comfortabele fietsverbinding langs de Lange Kievitstraat. Zo zal er minder fietsverkeer zijn op de rest van het Mediaplein.

Timing

Dit voorjaar wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Tijdens de tweede helft van 2020 wordt de vergunnings- en aanbestedingsprocedure doorlopen. Als alles vlot verloopt, kan de heraanleg van het Mediaplein zo begin 2021 starten.