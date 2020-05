Schetsboek jonge Rubens uit collectie Museum Plantin-Moretus erkend als topstuk ADA

01 mei 2020

09u04 0 Antwerpen De Vlaamse Overheid heeft de nieuwe Topstukkenlijst bekendgemaakt. Net geen 200 tekeningen uit de collectie van het prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus worden op de Topstukkenlijst geplaatst. Het absolute topstuk is een schetsboek met 43 tekeningen die Peter Paul Rubens maakte toen hij 12-13 jaar was.

Heel wat unieke en onmisbare 17de-eeuwse tekeningen en verzamelingen van tekeningen zijn vandaag opgenomen als Vlaamse topstukken. De tekeningen uit de collectie van het Museum Plantin-Moretus die opgenomen zijn, zijn werken van beroemde kunstenaars als Jan Bruegel I (2 tekeningen), Antoon Van Dijck (3 tekeningen), Jacob Jordaens (8 tekeningen) en Peter Paul Rubens (4 losse tekeningen en een schetsboek met 43 tekeningen).

Het absolute topstuk is een schetsboek met 43 tekeningen die Peter Paul Rubens maakte toen hij 12-13 jaar was. Dit zijn de vroegst bekende tekeningen van de kunstenaar. Het zijn tekeningen die hij als beginnend kunstenaar maakte naar een reeks 16de-eeuwse prenten met de Dodendans van Hans Holbein, en die al getuigen van zijn grote talent. Het kopiëren van prenten maakte deel uit van de vorming van kunstenaars en werd ten tijde van Rubens veelvuldig aangeraden. Het bijzondere is dat ook uit 17de eeuwse bronnen blijkt dat Rubens over dit schetsboek vertelde aan collega’s: Volgens Joachim von Sandrart (in de Teutsche Academie, 1675) had Rubens hem verteld dat hij Holbeins Dodendans in zijn jeugd erg bewonderde en hem daarom gekopieerd had. Hij raadde Sandrart aan om hetzelfde te doen.

De Topstukkenlijst is het resultaat van het Topstukkendecreet dat ervoor zorgt dat zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen in Vlaanderen niet verloren gaan. Het gaat om objecten met een bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Dit jaar werd de topstukkenlijst samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Rubenianum/Onderzoeksinstituut voor Vlaamse kunst van de 16de en 17de eeuw op vraag van de Vlaamse Overheid.