Schepen voor Stadsontwikkeling bezoekt werken Scheldekaai ADA

17 september 2019

18u17 1 Antwerpen Schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder bezocht de werken aan de kaaimuren ter hoogte van het Loodswezengebouw. De Vlaamse Waterweg nv is in januari 2019 gestart met de stabilisatie van die kaaimuur, vanaf de Bonapartesluis tot voorbij het Margueriedok. De werken duren vermoedelijk tot midden 2020.

“Het Loodswezen en de Boeienloods zijn beschermde gebouwen op de site. Ze zullen gerestaureerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. AG VESPA heeft hiervoor een marktverkenning gelanceerd. De boeienloods en minstens het gelijkvloers van het Loodswezen moeten een publieke of publieksgerichte invulling krijgen, zoals bijvoorbeeld horeca of cultuur, die zich richt op een zo breed mogelijk publiek”, legt schepen Annick De Ridder uit.

De invulling van de bovenliggende verdiepingen van het Loodswezengebouw is vrij te bepalen, denk maar een bijvoorbeeld kantoren of een hotel. Er wonen is niet toegelaten. Er wordt gezocht naar bestemmingen die complementair zijn aan of een zekere wisselwerking hebben met de invulling van het gelijkvloers en van de Boeienloods, en met de kaaien als publieke ruimte. Bovendien moet de ‘ensemblewaarde’ van de monumenten op de site behouden blijven. Het Loodswezen en de Boeienloods architecturaal en inhoudelijk als een mooi geheel herontwikkelen staat dan ook voorop.

Band tussen Schelde en stad

“De herinrichting van de Scheldekaaien zal de band tussen onze stad en de Schelde versterken. Het is een project waar ik enorm naar uitkijk. De verhoging van de waterkering is van groot belang om Antwerpen te beschermen tegen overstromingen en de heraanleg van het openbaar domein brengt de Schelde terug dichterbij de Antwerpenaar. Het leek me het moment bij uitstek om te komen kijken naar de vordering van de werken nu de historische kaaimuur bloot ligt.”