Schepen voor Mobiliteit denkt na over extra tramsignalisatie De Keyserlei en Teniersplaats en Kipdorpbrug ADA

19 mei 2020

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis overweegt extra signalisatie te laten plaatsen aan de tramovergang De Keyserlei en de Teniersplaats maar ook aan het verkeersknooppunt ter hoogte van de Kipdorpbrug. “Ik besef dat het nu nogal onduidelijk is maar we moeten de afwerking nog wat afwachten. Sowieso lijkt het me een goed idee om extra signalisatie te plaatsen. Ik denk dan aan een knipperlicht en eventueel ook aan een soort belsignaal wanneer een tram nadert. We zien dat ook in andere Europese steden.”

Ter hoogte van de Kipdorpbrug is het voor heel wat fietsers en voetgangers nog zoeken naar de ideale en veilige looplijnen. Met een tram die uit vier richtingen komt, en wagens die van het noorden van de stad afdraaien richting centrum of Rooseveltplaats, is het voor fietsers en voetgangers goed opletten. “Maar laat ons eerst de volledige afwerking afwachten. We mogen niet vergeten dat daar nu nog een werf is”, aldus de schepen.