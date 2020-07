Schepen voeren puin van SAMGA-graansilo naar Nederland (en daar wordt het weer bouwmateriaal) PhT

13 juli 2020

16u18 0 Antwerpen De afbraak van de SAMGA-gebouwen bij het Noordkasteel leverde 41.900 ton steenpuin en 4.100 ton metaal op. Maandag meerde het eerste schip aan om het overgebleven schroot van de sloop af te voeren naar Nederland. “Daar wordt het herwerkt tot nieuw bouwmateriaal”, zegt Lantis (ex-BAM).

Sinds februari is de voormalige SAMGA-site een van de voorbereidende werven voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Met uitzondering van de bakstenen graansilo uit 1895 zijn de gebouwen op het terrein met de grond gelijk gemaakt. Alle puin is er verzameld, zodat men het gelijktijdig kan afvoeren.

Eén schip = 160 vrachtwagens

“Samen met de aannemer kiezen we voor de afvoer voor de weg via het water. Dat is efficiënter én duurzamer. Eén schip vervangt tot 160 vrachtwagens”, berekent Lantis.

In een eerste fase wordt het metaal weggevoerd, eind augustus volgt het steenpuin. Dat moet nog door een mobiele breekcentrale tot kleine stukjes worden gereduceerd. Lantis wil driekwart van het werfverkeer van de Oosterweelverbinding op de rechteroever van de Schelde via het water afvoeren.

Drie weken geleden haalde een gecontroleerde explosie de toren van het betonnen SAMGA-gebouw neer.