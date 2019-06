Schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) kwaad op Vlaams Bouwmeester: “Antwerpen rijkemensenstad? Hoe kan hij zo’n nonsens uitkramen?” PhT

22 juni 2019

15u30 1 Antwerpen De vrees van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck dat Antwerpen een ‘rijkemensenstad’ dreigt te worden, lokt een heftige reactie uit van schepen voor Wonen Fons Duchateau (N-VA). “Tragisch hoe Van Broeck in zijn positie zulke nonsens kan uitkramen. We zijn een overbevraagde stad als het om armoede gaat.”

Leo Van Broeck toonde zich zaterdag in onze krant bezorgd over de nieuwe normen die de stad Antwerpen wil opleggen. Het gros van de appartementen moet een vijfde groter worden. “We hebben in ons land al de grootste appartementen van Europa. Dit helpt niet om een betaalbare woning te vinden. Hopelijk komen er voldoende clausules voor creatieve, compacte woonsten met gedeelde functies”, stelt de Vlaams Bouwmeester.

Dat schiet Fons Duchateau in het verkeerde keelgat. “We leggen die normen vast omdat we geloven in kwalitatief wonen en we de trend van ‘steeds kleiner’ willen stoppen. Wél moeten we creatiever worden. Een appartement met 1 slaapkamer moet minstens 60 m² groot zijn. Maar dat kan tot 9 m² kleiner indien er waardevolle gemeenschappelijke delen zijn.”

Duchateau verwijt Van Broeck wereldvreemdheid door Antwerpen een ‘rijkemensenstad’ te noemen. “Antwerpen bengelt onderaan de lijst van centrumsteden in het gemiddeld inkomen van haar burgers. Gelukkig zijn we niet alleen overbevraagd als het over armoede gaat. Studenten willen na hun studies vaak een toekomst in onze stad uitbouwen, maar trekken weg wanneer hun gezin uitbreidt. Ze vinden de woningen niet die ze nodig hebben. Het zijn deze mensen die we als stadsbestuur willen helpen door meer kwalitaieve woningen aan betaalbare prijzen op de markt te brengen. Dat gaat lukken als we de tendens van eengezinswoningen op te delen in studio’s en flatjes stoppen. Niet omdat we een stad van rijke mensen willen worden, maar omdat we de stad aantrekkelijk willen houden. Zo gek is dat niet.”