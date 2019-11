Schepen Ludo Van Campenhout opnieuw opgenomen voor drankverslaving ADA

04 november 2019

14u43 6 Antwerpen Antwerps schepen Ludo Van Campenhout is opnieuw opgenomen voor zijn drankverslaving. Het is niet de eerste keer dat de N-VA’er hiervoor in behandeling gaat. “Wij zullen over de invulling van het schepenambt communiceren op het gepaste moment.”

Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau reageert kort: “Schepen Van Campenhout is momenteel opgenomen. Vermits hij onder behandeling staat, vinden wij het bijzonder onkies om daar nu op te reageren. Wij zullen over de invulling van het schepenambt communiceren op het gepaste moment.”

Meer wil Duchateau niet kwijt uit respect voor de privacy van Van Campenhout. Ook wanneer er gecommuniceerd zal worden, is niet duidelijk.

Van Campenhout is helaas niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 moest hij er al eens 8 weken tussenuit voor een behandeling en in 2012 trok hij drie weken naar Curaçao voor een ontwenningskuur.