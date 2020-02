Schepen Koen Kennis maakt toeristencijfers 2019 bekend: “Sommigen doen alsof toerisme één van de tien plagen van Egypte is” David Acke

06 februari 2020

18u23 0 Antwerpen 2019 was voor Antwerpen een geslaagd toeristisch jaar, met 13,1 miljoen dag- en 3,8 miljoen verblijfstoeristen. De cijfers van 2019 liggen daarmee lager dan die van 2018, dat met de organisatie van het Barokjaar een absoluut topjaar was. De attracties, rondleidingen en cruises draaiden vorig jaar op volle toeren, en ook 2020 belooft een goedgevuld jaar te worden.

Schepen voor Toerisme Koen Kennis stelde de toeristencijfers van het jaar 2019 voor in Het Steen. De plek waar eind dit jaar duizenden toeristen zullen passeren die via een zee- pf riviercruise Antwerpen zullen aandoen. De voorstelling begon met een opvallend betoog van de schepen. “Antwerpen moet de toeristen omarmen. Te vaak hebben de media, en anderen, het toerisme negatief bericht. Het lijkt wel alsof toerisme één van de tien plagen is. En dat is natuurlijk niet zo. We moeten oppassen dat we de problemen uit het buitenland niet projecteren op de stad Antwerpen. Ik denk maar aan Amsterdam en Venetië”, stak Kennis van wal. In Antwerpen is het allemaal zo erg nog niet, leek hij te willen zeggen. Dat onderbouwde hij met een vergelijking te maken met Brugge. “In Brugge tel je 300 toeristen per 100 inwoners. In Antwerpen zijn slechts 8 op 100. In Venetië is dat zelfs meer dan 1000.”

En dan de cijfers. In 2019 kwamen zo een 13,1 miljoen dagtoeristen naar Antwerpen en 3,8 miljoen verblijfstoeristen. Dat is veel maar niet zoveel als in 2018. De dagtoeristen daalden met 5,2 procent en de verblijfstoeristen met 3 procent tegenover 2018 maar met die cijfers zit 2019 dan weer wel op gelijke hoogte met 2017. “De cijfers van 2019 liggen lagen omdat je in 2018 natuurlijk het erg succesvolle Barokjaar had”, verduidelijkt de schepen de daling.

Cruises

Hot topic vorig jaar waren de cruises die Antwerpen aandeden. Regelmatig was er protest tegen de komst van “de grootste vervuilers binnen de LEZ”. Die cruises brachten in 2019 147.372 toeristen naar Antwerpen, verdeeld over 887 rivier- en 33 zeecruises. Voor 2020 tekent een gelijkaardig cijfer zich af, met nu reeds 41 bevestigde aanlopen van zeecruises en 751 riviercruises. Ongetwijfeld zullen er nog bijkomen, waarmee 2020 het aantal cruises van 2019 zal evenaren.

Topattracties

Helemaal bovenaan prijkt ZOO Antwerpen met ruim 1,17 miljoen bezoekers (+2,17%). Andere uitschieters zijn het Museum Mayer van den Bergh, dat met de terugkeer van de Dulle Griet heel wat bezoekers over de vloer kreeg (+96%), het Rubenshuis waar de gerestaureerde portiek en tuinpaviljoen opnieuw staan te schitteren (+6,44%), het FOMU dat scoorde met de expo van Stephan Vanfleteren (+23%) en het Museum Plantin-Moretus dat in 2019 met een sterke programmatie uitpakte (+17%). Ook Chocolate Nation heeft zijn start niet gemist: op minder dan een jaar tijd kwamen 132.500 bezoekers een kijkje nemen.