Schepen Kennis nuanceert komst cruiseschepen: “grote cruises kunnen Antwerpen niet in dankzij Schelde” David Acke Belga

17 juni 2019

16u25 0 Antwerpen Schepen voor Toerisme Koen Kennis nuanceert de vervuiling van de cruiseschepen in Antwerpen. Kennis wijst vooral op de ligging van Antwerpen die het onmogelijk maakt de echte grote cruiseschepen naar Antwerpen te halen. Ook dat deze toeristen de lokale handel niet ten goede zou komen, klopt niet volgens de schepen. Ondertussen is er ook een petitie die voor de komst van de cruiseschepen pleit.

Zijn de cruiseschepen welkom in Antwerpen, ja of neen? Elke Antwerpenaar heeft er zijn of haar mening over. Reden is een recent onderzoek van Transport and Environment waaruit zou blijken dat de grootste uitbater van cruisevakanties tien keer meer zwaveldioxide uitstoot dan alle Europese wagens samen. De haven van Zeebrugge verschijnt in de top vijftig van meest door cruises vervuilde havensteden: daar stootten in 2017 45 cruiseschepen meer dan het tienvoud aan zwaveldioxide uit dan de ruim 57.000 geregistreerde personenwagens.

Meteen startte enkele Antwerpenaren een petitie tegen de komst van de mastodonten op de Schelde en 9.000 mensen ondertekenden de petitie ondertussen. Zij vinden het vooral hypocriet dat oude dieselwagens de stad niet in mogen door de invoer van de Lage Emissie Zone maar dat dergelijke schepen ongestoord mogen vervuilen.

Toch is de situatie in Zeebrugge niet vergelijkbaar met die in Antwerpen, reageert het kabinet Kennis. “De ligging van Antwerpen en de Schelde maakt dat de stad fysiek niet aanloopbaar is voor de reuzegrote cruiseschepen die bijvoorbeeld wel de Noorse fjorden, Rotterdam, Venetië, Barcelona en Venetië aandoen”, klinkt het. “De Schelde is geen makkelijk rivier om te navigeren. Dit maakt dat Antwerpen automatisch in een segment van kleinere zeecruises terecht komt.” Doordat de opvaart van de Schelde voor rederijen ook moeilijker te regelen is en niet automatische kostenefficiënt is, blijft het aantal zeecruises per jaar volgens het kabinet gelimiteerd.

Lokale economie

De kleinere zeecruises vallen bovendien vaker in het ‘high end’-segment en zijn daarom ook interessanter voor het toerisme in de stad, argumenteert het kabinet. “Die passagiers waarderen wel dat ze in het hart van de stad kunnen ontschepen en daar een aanbod horeca, shopping en cultuur vinden op wandelafstand. In veel havensteden (en ook Brugge) moeten die mensen eerst in een bus stappen om naar het centrum te komen.” Maar daar zijn de tegenstanders niet van overtuigd. “De lokale handelaar overleeft niet van dat ene doosje praline die de cruisetoerist koopt. Op die schepen is alles voorhanden, waardoor die mensen hun geld niet opdoen aan de lokale economie”, klinkt het.

Anders dan in Zeebrugge zijn er in Antwerpen geen cruiseschepen die slechts enkele uren in Antwerpen aanmeren. “In 2017 en 2018 hadden we nog 27.000 en 26.000 zeecruisepassagiers, die gemiddeld 1,1 dagen in Antwerpen zijn. Dat betekent dat er regelmatig cruiseschepen langer dan een dag in Antwerpen aangemeerd liggen en dat passagiers dus een langere tijd in de stad kunnen spenderen”, aldus het kabinet.

Opvallend: sinds enkele dagen circuleert er ook een petitie die voor de komst van de cruiseschepen is. Al is die petitie lang niet zo populair. Slechts 484 mensen tekenden deze petitie.