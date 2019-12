Schepen Jinnih Beels wil parlementaire commissie die drugsbeleid moet hertekenen: “vraag stellen of strijd tegen drugsbendes überhaupt wel te winnen valt” ADA/BLG

07 december 2019

21u49 0 Antwerpen Tegen de achtergrond van het drugsgeweld in haar stad heeft Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) zaterdag gepleit voor de oprichting van een parlementaire commissie die het drugbeleid moet hertekenen. “Het wordt tijd dat de war on drugs een war on dealers wordt”, schrijft ze in een opinie op de website van Knack.

Volgens Beels moet de vraag gesteld worden of de strijd tegen drugsbendes überhaupt wel te winnen valt. Ze pleit voor een herijking van het beleid en kijkt daarvoor naar Portugal. Dat land kampte vroeger met één van de grootste drugsproblematieken van Europa, maar gooide twintig jaar geleden het roer radicaal om. Het op zak hebben van kleine hoeveelheden werd niet langer bestraft, wat leidde tot minder overdosissen en een grote terugval in de criminaliteit. De politie kreeg zo meer tijd en middelen voor de bestrijding van de handel, die nog steeds strafbaar is met celstraffen en boetes.

Beels, een criminologe die jarenlang bij de politie werkte, wijst erop dat er een “hele waaier aan mogelijkheden” bestaat “tussen een zerotolerantiebeleid en legaliseren van drugs”. “En neen, decriminalisering leidt niet tot meer gebruikers; er is geen noemenswaardig aanmoedigend effect. Bij die andere drug alcohol zijn we er wel in geslaagd een beleid uit te werken: we bepalen vanaf welke leeftijd je het mag kopen, hoeveel je (niet) mag drinken achter het stuur, enzovoort. Het zou ons wel eens ergens kunnen leiden om ook andere drugs op een gelijkaardige manier te bekijken.”

Beels pleit voor de oprichting van een parlementaire commissie met experts, academici, hulpverleners en anderen voor “het uitstippelen van een drugbeleid van de 21ste eeuw”. “We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten tot er onschuldige slachtoffers vallen”, besluit de Antwerpse schepen.

