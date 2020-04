Schepen Jinnih Beels (sp.a) en Formaat vzw delen knutselpakketten uit aan jongeren Linkeroever Jan Aelberts

21u30 0 Antwerpen Schepen van Jeugd en Onderwijs Jinnih Beels (sp.a) deelde deze week knutselpakketten uit in de wijk Europark op Linkeroever. Dat deed ze samen met Formaat vzw. “In deze wijk vol jong talent leeft helaas meer dan vijftig procent van de gezinnen onder de armoedegrens”, zegt Beels. “Niet iedereen heeft er toegang tot internet, een laptop of iPad.”

In overleg met das Kunst, een jeugdorganisatie gespecialiseerd in de organisatie van cultuurworkshops voor diverse doelgroepen, ontstond het idee om een alternatief te voorzien voor de jeugdhuizen die voorlopig gesloten zijn. ‘Das Kunst’ zette vanaf de coronacrisis in op het uitwerken van initiatiefilmpjes voor kinderen.

“Door de lockdown is het helaas niet mogelijk voor jongeren om naar een jeugdhuis te gaan en worden zij en hun ouders aangemoedigd om binnen te blijven”, zegt Axel Dingemans van Formaat vzw. “Dit doen we bij Formaat vzw door persoonlijk contact te houden via whatsapp, telefoon, … en door een digitaal programma te organiseren: online games, challenges, telefonische huiswerkondersteuning. Veel van de jongeren wonen met veel in een klein appartement.”

De jeugdwerkers namen in totaal met 150 ouders contact op om af te stemmen hoe ze dit ook in Hoboken en Linkeroever konden realiseren. Niet iedereen die ze bereiken beschikt daar over het nodige materiaal, toegang tot het internet, een laptop of een iPad. De actie werd in de eerste week van de paasvakantie voorbereid samen met das Kunst, Buurtsport en Bib Elschot.

“In deze wijk vol jong talent leeft helaas meer dan vijftig procent van de gezinnen onder de armoedegrens”, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Jinnih Beels. “Naast het nodige knutselmateriaal voorziet men ook paaseitjes en een persoonlijke boodschap voor de kinderen. De jeugdwerkers missen de kinderenen en omgekeerd. Ik ben echt onder de indruk van het engagement dat ze hier tonen. Voor veel jongeren die klein behuisd zijn vallen de maatregelen zwaar. Het was fijn mee de handen uit de mouwen te steken en de jongeren zelf een hart onder de riem te kunnen steken. Ze zijn goed bezig.”