Schepen Fons Duchateau (N-VA) over gevreesde stijging sociale huurprijzen: “Sociale huisvesting moet betaalbare solidariteit blijven” PhT

02 december 2019

17u03 0 Antwerpen “PVDA zaait angst bij senioren. Terwijl sociale huisvesting betaalbare solidariteit moet blijven”: schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) verdedigt vurig de nieuwe berekeningswijze voor de sociale huurprijzen die in januari ingaat. Wat je betaalt, zal afhangen van de marktwaarde, een compensatie voor energie-investeringen van de maatschappijen en het opgetelde inkomen van álle werkende bewoners.

De voorbije week organiseerde Woonhaven, de grootste sociale huisvester van Antwerpen, enkele infovergaderingen over de nieuwe berekening. Het zal wel tot begin januari duren voor alle huurders weten wat ze vanaf 2020 moeten betalen. PVDA pleit voor een bevriezing van de huidige huurprijzen. De partij vreest dat ruim 5.000 mensen in Antwerpen hun huur met 50 euro of meer zullen zien stijgen.

Solidariteit

“De aanpassing zal de huur van sommige woningen doen dalen, andere zullen stijgen. En een kleine groep zal serieus stijgen”, stelt Fons Duchateau. “Daar is een goede reden voor. De gemiddelde huurprijs (260 euro in 2018, red.) is minder dan de helft van de marktwaarde (535 euro in 2018). Een mooie daad van solidariteit waar in Antwerpen 10 procent van de gezinnen van geniet. Maar het moet betaalbaar blijven. De huisvestingsmaatschappijen investeren in energiezuinigere, veiligere en leefbare woningen. De belastingbetaler hoest daarvoor miljarden euro op.”

Duchateau wijst erop dat momenteel zo’n duizend sociale woningen worden verhuurd aan mensen die met hun huidig - ‘te hoog’ - inkomen normaal geen sociale woning zouden krijgen. “Zij hebben een levenslang contract gekregen en betalen de hoogste, maar nog steeds milde, huur.“

Werkende kinderen

Dat voortaan ook de inkomens van inwonende kinderen tussen 18 en 25 jaar meetellen in de huurberekening, vindt Duchateau een ‘gezond principe’. “De Vlaamse solidariteit richt zich op wie onvoldoende middelen heeft om een menswaardig leven uit te bouwen. Een verantwoord beleid gaat niet om de laagst mogelijke prijs waaraan je mensen kan stockeren in woonblokken. Wél om volwaardige woningen waar de meerderheid van de huurders tijdelijk een beroep op kunnen doen.”