Exclusief voor abonnees Schepen Fons Duchateau (N-VA) openhartig over Corona: “tien dagen koorts en 7 kilo kwijt” Jan Aelberts

25 maart 2020

18u52 0 Antwerpen Schepen voor Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA), sinds twee weken helaas ervaringsdeskundige van het coronavirus, doet ook de service flats op slot. “Niemand mag er in of uit, privéwoning of niet”, zegt Duchateau. “Al redden we hier maar 20 levens mee, dan nog is het het waard, hoe moeilijk het ook is.” De schepen vertelt open over zijn eigen ervaring. “Nog nooit ben ik zo ziek geweest. Na tien dagen koorts ben ik 7 kilo kwijt. Was ik 30 jaar ouder, dan had ik dit wellicht niet overleefd.”

Hij leeft nog altijd op veilig afstand van vrouw en kinderen, in hetzelfde huis, maar een etage lager. Zijn bureau installeerde hij in de badkamer. Gesproken wordt er vanop afstand of via het scherm. Na tien dagen afzien herstelt de schepen goed, de koorts is gaan liggen. Het interview verloopt, natuurlijk, over de telefoon. Duchateau klinkt vastberaden. De serviceflats moeten op slot. “De gemiddelde leeftijd is er 80 jaar. Dat blijft de grootste risicogroep. Er is dan ook geen excuus om die mensen niet te beschermen.”

Kan u de serviceflats zomaar laten afsluiten?

“We zagen de afgelopen weken dat er nog te veel passage was. Hele gezinnen die met kinderen op bezoek kwamen bij oma en opa. Ook de mensen zelf deden nog te veel verplaatsingen die in deze tijd echt niet te verantwoorden zijn. Gisteren nog hebben we twee jongeren uit een serviceflat gehaald. Ze woonden in bij een bejaarde. Overdag liepen ze op straat en ’s avonds kwamen ze in contact met de meest kwetsbare groep. Dat is toch hallucinant?”

Tien dagen lang heb ik me hondsellendig gevoeld. Nooit ben ik zó ziek geweest. Ook mijn gezin was de eerste dagen bang. Fons Duchateau

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis