Schenking van 115.000 euro aan moslimschool is geen witwas Patrick Lefelon

15 april 2020

14u49 0 Antwerpen De Antwerpse zakenman Othman El B., die ook in drugsonderzoeken wordt genoemd, is buiten vervolging gesteld voor witwassen. Hij werd in 2016 opgepakt omdat hij 115.000 cash geld zou hebben gestort bij een fondsenwerving voor een islamschool in Mechelen. De procureur meende dat er crimineel geld werd witgewassen. Volgens de raadkamer zijn daar geen bewijzen van.

De vzw Vrije Islamitische Basisschool Mechelen (VIB) lanceerde in januari 2016 een fondsenwerving voor de aankoop van een stuk grond langs de Caputsteenstraat in Mechelen. De vzw wilde daar de eerste islamschool van Vlaanderen oprichten. De school had 630.000 euro nodig. Eén van de grootste schenkingen zou van de Antwerpenaar Othman El B. zijn gekomen. Er was sprake van een cash-storting van 115.000 euro.

Othman El B. die tegenwoordig in Dubai resideert en aan de kost komt als verkoper van exclusieve horloges, wordt geregeld in verband gebracht met drugsonderzoeken. Zo kwam hij tussenbeide toen zijn jongere broer Younes in het najaar van 2016 werd gekidnapt door Franse gangsters die werkten in opdracht van een Nederlandse drugsbaron. De Fransen werden vorige maand tot 12 jaar cel veroordeeld.

Begin 2016 startte het federale parket een onderzoek naar de financiering van de islamschool in Mechelen. Niet enkel de schenking van Othman El B. was verdacht. Ook andere, kleinere schenkingen van geldschieters met een strafblad werden onder de loep genomen. Othman El B. werd opgepakt toen hij op de luchthaven van Zaventem wilde vertrekken. Hij moest uitleg geven over de schenking maar mocht naderhand als een vrij man weer vertrekken.

“Niet door mij geschonken”

Het witwasonderzoek heeft vier jaar aangesleept en in het geval van Othman El B. eindigt het op een buitenvervolgingstelling. Othman El B. kon de speurders aantonen dat de omstreden schenking van 115.000 euro niet door hem, maar door andere mensen was gebeurd. Daarom vroeg het federale parket dinsdag een buitenvervolgingstelling.

Het parket van Mechelen bevestigde gisteren dat de raadkamer Othman El B. effectief buiten vervolging heeft gesteld. De man was zelf niet op de zitting aanwezig. Hij verblijft vrijwel permanent in Dubai.

Het federale parket liet destijds beslag leggen op de ingezameld fondsen waardoor de moslimschool niet kon gebouwd worden.

Het bedrag werd geschonken door Othman El B., een Antwerpse zakenman die in Dubai zou wonen. De man zou in het verleden vaak gelinkt zijn aan grootschalige invoer van cocaïne via de Antwerpse haven. De vzw had geen weet van een strafblad en aanvaarde het geld.

De Mechelse afdeling van het Antwerpse parket kreeg weet van een mogelijke verdachte financiering en startte een onderzoek. In dat kader werden gisteren zowel de voorzitter als de penningmeester van de vzw ondervraagd. Naast wie er achter de schenking zat, wilden de speurders ook weten wie de anonieme schenker had aangebracht en hoe de fondsenwerking in elkaar zat.

Na verhoor mochten ze beschikken. Het parket wilde gisteren geen commentaar kwijt. De som werd geschonken tijdens een van de benefietacties van de vzw eind december 2015. De bedoeling van de vzw is om 630.000 euro te verzamelen, om een stuk grond langs de Caputsteenstraat te kopen en daar de eerste islamschool van Vlaanderen te bouwen.