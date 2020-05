Schengenplein op Antwerpse Eilandje genomineerd voor Publica Awards BJS

11 mei 2020

14u40 0 Antwerpen Het Schengenplein (ook wel Cadixplein genoemd) op het Antwerpse Eilandje is genomineerd voor de Publica Awards. Die prijs bekroont de beste overheidsopdrachten in ons land. Het plein is genomineerd in de categorie ‘Urban Development, Infrastructure & Mobility’.

Het Schengenplein ligt op de voormalige parking van het vroegere douanegebouw in het hartje van de Cadixwijk, wat meteen de naam verklaart. Het is met 10.000 vierkante meter even groot als de Groenplaats in het Antwerpse stadscentrum en vormt het groene hart van de wijk, een park met grote bomen. Zo zijn negen volwassen bomen uit de voormalige ‘Douanesite’ gerecupereerd in het wijkplein. Het autovrije plein heeft behalve veel groen ook verschillende speelzones.

De aanleg van het oostelijke deel van het plein werd in 2017 afgerond. In een latere fase, midden 2021, volgt de aanleg van het westelijke deel van de open ruimte. Dan wordt nog eens 7.000 vierkante meter aangepakt. Daar komt een open plein met een publieke luifel en wordt het water bereikbaar dankzij een ponton.

Tot 1 juni kan iedereen online meestemmen voor de publieksprijs op de website van de Publica Awards. De prijzen worden in september uitgereikt in Brussel.