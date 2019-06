Scheldelaan in Antwerpse haven wordt fietsvriendelijker BJS/BLG

24 juni 2019

18u25 0 Antwerpen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat samen met elf bedrijven in de Antwerpse haven de Scheldelaan veiliger maken voor fietsers. Uit onderling overleg kwamen 19 kritieke punten naar voren waar ingrepen gedaan zullen worden.

In januari startte Voka Antwerpen-Waasland een overlegproces tussen AWV, het Havenbedrijf en elf grote bedrijven op het zuidelijke deel van de drukke Scheldelaan. Havenbedrijven als Evonik, Total, Exxon Mobil en Lanxess zien de laatste jaren een grote toename in het aantal fietspendelaars, en de infrastructuur in het havengebied laat nog op veel plaatsen te wensen over.

19 kritieke punten

Uit gesprekken tussen het AWV en elk van de elf bedrijven kwamen 19 kritieke punten naar voren. Het gaat om bedrijfstoegangen en enkele kruispunten. Zo wordt de fietsoversteek aan het complex Lillo veiliger ingericht. Tijsmanstunnel West wordt een enkelrichtingsstraat met een gescheiden fietspad en het kruispunt van de Kruisschansweg en de Scheldelaan wordt voorzien van fietspaden en -oversteek.

Een veilig dubbelrichtingsfietspad op de Scheldelaan was er al aan de kant van de Schelde, maar vooral de oversteek is voor fietsers een knelpunt. Daarom wordt nu op bepaalde locaties ook aan de overkant een dubbelrichtingsfietspad gecreëerd, waardoor er minder oversteken nodig zijn.

De aanpassingen worden na de zomer uitgevoerd, tegen het najaar van 2020 moeten alle werken voltooid zijn.