Scheikundig bedrijf EuroChem bundelt alle technische diensten in opvallend nieuw gebouw PhT

06 december 2019

17u58 1 Antwerpen Bij EuroChem op de Scheldelaan hebben Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) en algemeen directeur Filip Dejongh vrijdag de eerste steen gelegd van een nieuw Technisch Huis. Alle technische diensten van het bedrijf met 400 werknemers in Antwerpen komen nu samen op één plek.

EuroChem produceert stikstof-, fosfaat- en kalimeststoffen. Wereldwijd werken er 26.000 mensen. Het nieuwe Technisch Huis, een investering van 6,1 miljoen euro, wordt zo’n 4.700 vierkante meter groot. De bouw gaat anderhalf jaar duren. Het ontwerp van het gebouw moest functioneel zijn, maar ook voor identiteit en uitstraling zorgen. Voor groenaanleg is 1.500 m² gereserveerd en het groendak is 850 m² groot. “In de ‘war for talent’ willen we onze medewerkers een inspirerende omkadering bieden”, zegt Filip Dejongh.

Annick De Ridder wijst op het belang van technische talenten. “Deze investering zorgt ook voor een verankering van diensten in de Antwerpse haven.”