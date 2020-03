Scheepvaartpolitie kijkt toe op corona en sluit truckersparking op Noorderlaan PhT

20 maart 2020

15u12 0 Antwerpen De scheepvaartpolitie en het Havenbedrijf sluit vrijdagnamiddag om 16 uur de truckparking Goordijk aan de Noorderlaan. De ingreep komt er nadat was vastgesteld dat de truckers onvoldoende afstand hielden, zo bevestigt Port of Antwerp.

Parking Goordijk in de Antwerpse haven werd eind 2015 in gebruik genomen om de vrachtwagenparking aan het Kempisch dok te vervangen. Er zijn 200 parkeerplaatsen. Camera’s beveiligen het terrein, een toegangscontrole is er echter niet. Verder zijn er sanitaire voorzieningen.

Naast de weg

Barbara Janssens (Havenbedrijf): “We sluiten de parking omdat er te weinig afstand was tussen de chauffeurs. De scheepvaartpolitie en de havenpolitie zullen het verbod controleren. Truckers zullen naast de weg moeten parkeren.

Sectorfederatie Febetra had volgens het online magazine Flows aan het havenbestuur gevraagd of er geen andere maatregel kon worden genomen. Dat zat er niet in. De petroleumfederatie heeft Febetra intussen meegedeeld dat vrachtwagenchauffeurs opnieuw de toiletten kunnen gebruiken van de parkings aan tankstations.