Schattig! Kleine koningspinguïn verwelkomd in ZOO Antwerpen ADA

26 september 2019

09u55 6 Antwerpen Heugelijk nieuws uit de ZOO Antwerpen. Na drie jaar is er opnieuw een koningspinguïn geboren. Deze week kipte het kuiken, dat de naam Urban kreeg, zich een weg uit het ei. Extra speciaal: het kleintje is dat van vrouwtje Ra, zelf geboren in ZOO Antwerpen in 2016. Ra was tot nu de laatste uitbreiding van de tienkoppige kolonie koningspinguïns in Vriesland. Bezoekers kunnen de komende dagen zéker de kleine aanwinst proberen te spotten onder de beschermende huidplooi van mama of papa. Oh ja: het is een jongetje.

Maandenlang al wachtten de verzorgers van de koningspinguïns in ZOO Antwerpen nagelbijtend op een goede afloop. Toen werd een ei geraapt in het pinguïnverblijf in Vriesland. Om het ei extra te beschermen, is het weggehaald bij het broedende koppel. “Ze krijgen dan een nepei uit kalk onder zich”, legt verzorgster Heidi uit. “Dat wordt een beetje voorverwarmd om de ouders niet te laten schrikken bij de wissel.” Het echte ei legden de verzorgers in de broedmachine. Daar hielden ze het elke dag nauwlettend in de gaten. Het ei werd bijvoorbeeld een paar keer doorgelicht om de evolutie van het kuiken op te volgen. Ook hielden ze het vochtverlies goed in de gaten.

Doorgaans heeft een ei van koningspinguïns tussen 52 en 62 dagen broedtijd nodig. Deze spruit geraakte helemaal ui het ei op dag 57 en woog op dat moment 256 gram. “Dat is echt een flinke kleine pinguïn. We hebben wel wat moeten helpen. Het kleintje was een paar dagen eerder al beginnen pikken. Op een gegeven moment hebben we zelf wat gepeld en het kopje eruit gehaald. En dan was het wachten tot de dooier verdwijnt in het lichaampje. Die hangt aan het kuiken met een soort van navelstreng en doet dienst als eerste voeding”, gaat Heidi verder.

Tortelduifjes

De geboorte van Urban is erg speciaal voor ZOO Antwerpen. Ten eerste omdat het drie jaar geleden is dat er een kuiken bij de zes mannetjes en vier vrouwtjes kwam. Ten tweede omdat Ra de mama is. Zij kwam zelf als laatste uit het ei piepen in ZOO Antwerpen en vormt al een hele tijd een hecht koppel met mannetje Eddy (10) die in 2017 uit Edingburgh naar ZOO Antwerpen kwam. “Zo hebben we ook de naam bedacht. Urban betekent ‘stedelijk’, een baby van twee stedelingen”, lacht Heidi. “Koningspinguïns zijn doorgaans monogaam. Maar deze twee zijn echte tortelduifjes, bijna onafscheidelijk en ze lopen altijd samen.”

It’s a boy

De verzorgers konden ook al bevestigen dat Urban een jongetje is. “We horen het kuiken goed piepen. Het heeft een heel krachtige stem. Bezoekers kunnen de komende dagen zeker proberen de kleine aanwinst te spotten onder mama of papa.” Bovendien zorgt Urban ook voor een primeur. Normaal wordt het geslacht bij pinguïns later bepaald door DNA-analyse van een veertje of van speeksel. “Maar om dat te verzamelen moet je het jong en de ouders storen”, legt conservatiegeneticus Philippe Helsen uit. “Door DNA uit opgedroogde bloedvaatjes van de eischaal te analyseren, is het ons gelukt minder ingrijpend te werken. Het komt dus het dierenwelzijn ten goede. Bovendien komen we sneller tot een accuraat resultaat. Donsveren durven al eens mindere uitslagen opleveren.”