Schat aan fossielen ligt voor het grijpen na doortocht van stormen Ciara en Dennis: “Antwerpen is één groot walvissenkerkhof” Annelin Marien

25 februari 2020

14u31 2 Antwerpen Voor paleontologen valt er dezer dagen heel wat te rapen in Antwerpen. De stormen van de voorbije weken hebben namelijk een heleboel schelpen en fossielen blootgelegd. In hartje Antwerpen vond amateur-paleontoloog Patrick Van Puymbroeck zelfs drie intacte walviswervels.

Femke Gebruers van Onze Natuur ging op zaterdag 15 februari, de week nadat storm Ciara door ons land trok, op fossielenjacht in Antwerpen. “Onze Natuur is een platform dat verhalen vertelt over de Belgische natuur met als bedoeling de Belgen opnieuw kennis te laten met en trots te maken op hun eigen natuur", aldus Femke. “Mensen denken vaak dat je ver weg moet gaan om spectaculaire beenderen te vinden, maar ook hier in Antwerpen zijn al grote vondsten gedaan. Ik wilde dus al langer met een fossielenjager op stap in de stad.”

Walvissen en dolfijnen

Patrick Van Puymbroeck, Antwerps fossielenjager: “De restanten van een Antwerpen van miljoenen jaren geleden, toen er van de stad nog geen sprake was en zeedieren er de plak zwaaiden, zijn alomtegenwoordig in het straatbeeld. Maar je moet ze willen zien. Die 15e februari zaten alle fossielen nog netjes aan de vlakte, hoewel het al een week geleden was dat storm Ciara hier het oppervlakkige zand had weggevaagd.” Femke en Patrick vonden in een berg zand aan de Schelde een stuk walvisschedel, drie intacte walviswervels, een wervel en wervelschijf van een jonge dolfijn, stukjes schildpad, gehoorbeenderen van zowel walvis als dolfijn, een stuk potvistand, wat zeehondenbot en een schat aan haaientanden. “Op zich heb je die stormen niet nodig, overal waar zand opgegraven wordt kan je fossielen vinden, maar omdat het net geregend en gewaaid had kwamen beenderen en tanden nu zo goed als bloot te liggen. Antwerpen leek wel een walvissenkerkhof!”, aldus Femke.