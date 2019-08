Schaften als een dokwerker tijdens festival ‘Part of Antwerp’ Jan Aelberts

20 augustus 2019

20u43 0 Antwerpen Tijdens Part of Antwerp kan je komen eten als een dokwerker. De traditionele gaarkeuken komt met ‘SCHAFT!’ naar het Zaha Hadidplein tijdens het Voet Aan Wal Jobfestival én tijdens Part of the Family.

De Antwerpse dokwerkers staan bekend als smakelijke eters. De traditionele gaarkeuken is de plaats waar de mannen en vrouwen in oranje havenpakken al jaar en dag hun honger kunnen stillen. SCHAFT! wil de traditionele gerechten van de gaarkeuken in de spotlights zetten.

“Klassieke volksgerechten in een hedendaags en stijlvol jasje aan democratische prijzen: dat is het recept”, klinkt het bij de organisatie. “Om het groepsgevoel compleet te maken schuif je mee aan aan lange tafels met een prachtig uitzicht over het water. Zo krijg je de kans om je een echte docker te voelen.”

Op het menu staan een halve kip met frietjes - en natuurlijk een pintje - en stoofvlees op grootmoeders wijze. Afspraak op 15 september. Inschrijven kan hier.