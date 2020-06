Schade aan dak na korte maar hevige brand CVDP

24 juni 2020

21u52 0 Antwerpen In een leegstand pand in de Antwerpse wijk Zurenborg vond woensdagavond een korte maar hevige brand plaats.

“Het was een hevige brand maar het vuur was snel onder controle”, vertelt Kristof Geens van brandweerzone Antwerpen. “Er vielen geen slachtoffers en er was alleen schade aan het dak.”